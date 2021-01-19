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CloudTips: Чаевые водителям такси в Москве в мороз оставляли на 43% чаще 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Водителям такси в мороз оставляли чаевые на 43% чаще
Фото: РИА Новости
Пассажиры такси в Москве оставляли водителям чаевые в морозные дни на 43% чаще, сообщили в пресс-службе CloudPayments.

«Аналитики CloudPayments проанализировали статистику онлайн-чаевых, отправленных водителям такси через сервис CloudTips в первой половине января (1-17 января 2021 года) и выяснили, как изменилось поведение пассажиров в отношении чаевых в самые морозные дни (12-17 января 2021 года). В среднем, в морозные дни января они благодарили водителей с помощью онлайн-чаевых на 43% чаще, чем в менее холодные дни, а средняя сумма чаевых была на 6% больше, чем в обычные дни», — говорится в сообщении.

Как уточняется, максимума за исследуемый период сумма переведенных онлайн-чаевых достигла в субботу, 16 января. В этот день водители такси получили в два раза больше онлайн-чаевых, чем в среднем в обычные дни, и в 1,5 раза больше, если сравнивать со средним объемом чаевых в субботу, когда поездок в принципе становится больше. На этот же день пришлась и максимальная сумма онлайн-чаевых, переведенная водителю такси за одну транзакцию — 2 тыс. руб.
В компании добавили, что в самые холодные дни января пассажиры такси в 1,5 раза чаще, чем обычно, оставляли комментарии к переведенным онлайн-чаевым. Водителей благодарили за честность, отзывчивость и аккуратное вождение в сложных погодных условиях.
Банковский сервис CloudTips — для безналичных чаевых, донатов и адресных пожертвований от Тинькофф и компании CloudPayments. Позволяет перечислять безналичные чаевые, а также проводить краудфандинг.
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