Петербург обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19

Санкт-Петербург обошел Москву по числу новых случаев COVID-19, там зарегистрировали 3281 пациента, следует из данных оперативного штаба.

В Москве выявили 3115 случаев, в Подмосковье — 1072. В этом году такое уже случалось 4 января, когда прирост в Санкт-Петербурге составил 3657, а в столице — 3591.

Всего в стране за сутки появились 21 734 инфицированных, выписались 23 262 человека, умерли 586 (84 — в Москве, это антирекорд).

Наименьшее число новых случаев зафиксировали в Еврейской автономной области (12), Ненецком автономном округе (пять) и на Чукотке (четыре).

С марта в России выявили 3 612 800 заразившихся, из них больше трех миллионов уже поправились, свыше 66 тысяч спасти не удалось.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ , насчитывается более 93,8 миллиона заболевших, а по статистике Университета Джонса Хопкинса , их число уже превысило 95,5 миллиона. Скончались за все время более двух миллионов человек.

Больше всего случаев в США — 23,5 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.