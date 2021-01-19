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Петербург обошел Москву по числу новых случаев COVID-19 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Петербург обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
Санкт-Петербург обошел Москву по числу новых случаев COVID-19, там зарегистрировали 3281 пациента, следует из данных оперативного штаба.
В Москве выявили 3115 случаев, в Подмосковье — 1072. В этом году такое уже случалось 4 января, когда прирост в Санкт-Петербурге составил 3657, а в столице — 3591.
Всего в стране за сутки появились 21 734 инфицированных, выписались 23 262 человека, умерли 586 (84 — в Москве, это антирекорд).
Наименьшее число новых случаев зафиксировали в Еврейской автономной области (12), Ненецком автономном округе (пять) и на Чукотке (четыре).
С марта в России выявили 3 612 800 заразившихся, из них больше трех миллионов уже поправились, свыше 66 тысяч спасти не удалось.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 93,8 миллиона заболевших, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 95,5 миллиона. Скончались за все время более двух миллионов человек.
Больше всего случаев в США — 23,5 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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