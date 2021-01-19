Снежный барс Аннет умерла в Московском зоопарке. Об этом говорится на официальной странице зоопарка в социальной сети "ВКонтакте".

"8 января не стало нашей Аннет, красавицы — снежного барса. Она отошла спокойно, во сне. Дали о себе знать почтенные 18 лет — в 1,5 раза дольше природной жизни. Надеемся, что нам удалось обеспечить Аннет комфортную, безопасную и интересную жизнь", — говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка рассказали, что Аннет чувствовала у них себя хорошо и уверенно, осваивая с легкостью новые территории.

Они напомнили, что она была матерью шести барсов, за которыми трепетно следила и ухаживала, а также могла доверить проверенным сотрудникам. "В почтенные годы Аннет не давала спуску киперам, которые точно знали ее вкусы — и неукоснительно их соблюдали. К примеру, она никогда не выходила в нерасчищенный вольер. Для Аннет зима всегда должна была приходить по графику, а дорожки — быть ровными и удобными", — добавили сотрудники.