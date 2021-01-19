Для школьников Москвы запустили проект по подготовке к экзаменам 

Для московских школьников разработан образовательный телепроект, помогающий учащимся шестых — восьмых и 10-х классов лучше изучить самые сложные темы школьной программы, а выпускникам девятых и 11-х классов подготовиться к экзаменам. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы. Этот проект совместная работа Московского центра качества образования (МЦКО) и Московского образовательного телеканала.

«Сейчас, когда школьники вернулись к очному формату обучения, мы стараемся сделать все возможное, чтобы им было легче влиться в учебный процесс в очном режиме. Одна из основных задач сейчас — оказание поддержки ученикам шестых — восьмых классов в изучении тем, вызывающих затруднения, а выпускникам — в подготовке к государственной итоговой аттестации. Новый телепроект поможет ребятам лучше подготовиться к экзаменам и разобраться с решением сложных задач», — рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Для выпускников создана еженедельная программа «Субботы московского выпускника». Ведущие эксперты МЦКО в прямом эфире на сайте телеканала разбирают решения заданий ЕГЭ и ОГЭ, а также проводят видеоконсультации по различным темам.

Школьники могут сами выбирать следующую тему программы путем голосования. Ознакомиться с предложенными темами и проголосовать можно на сайте Московского центра качества образования с 18 по 20 января. А видеоурок с разбором темы, определенной большинством голосов, появится 23 января.