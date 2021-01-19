Экономист назвал новые районы Москвы «бетонными гетто» 

Происходящий в России ипотечный бум создает среднесрочные риски для инфраструктуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя рекордный для России объем выданных ипотечных займов в 2020 году.

По мнению экономиста, построенная недвижимость, если речь идет про Москву и ближайшее Подмосковье, не предусматривает пропорционального строительства школ, детских садов, поликлиник, зеленых зон и парков. Рост рождаемости — это следующий позитивный фактор от роста ипотеки. Однако в текущих условиях государству и всему обществу придется оплачивать алчность строительных компаний и экстренно строить социальные объекты, либо вкладываться в инфраструктуру.