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Москва

Экономист назвал новые районы Москвы «бетонными гетто» 

ИА Regnum 22 минуты назад
Экономист назвал новые районы Москвы «бетонными гетто»
Фото: ТАСС
Происходящий в России ипотечный бум создает среднесрочные риски для инфраструктуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя рекордный для России объем выданных ипотечных займов в 2020 году.
По мнению экономиста, построенная недвижимость, если речь идет про Москву и ближайшее Подмосковье, не предусматривает пропорционального строительства школ, детских садов, поликлиник, зеленых зон и парков. Рост рождаемости — это следующий позитивный фактор от роста ипотеки. Однако в текущих условиях государству и всему обществу придется оплачивать алчность строительных компаний и экстренно строить социальные объекты, либо вкладываться в инфраструктуру.

«Большая часть новых районов, возникших вокруг Москвы, таких как Некрасовка — это бетонное гетто без зеленых насаждений и с дефицитом инфраструктуры, что создает среднесрочные риски для всей системы», — сказал Манкевич.

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Новости Москвы , Общество , Московская область
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