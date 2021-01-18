В Москве заработает виртуальная карта «Тройка»

Глава Депртранса Москвы Максим Ликсутов заявил, что до конца года у москвичей появится возможность использовать виртуальную транспортную карту «Тройка».

Пользователи просто смогут записать «Тройку» на свой смартфон.

Сообщается, что до конца года будет представлена виртуальная карта «Тройка». Сейчас она тестируется на смартфонах на базе операционной системы Android. На устройствах Apple пока выпустить виртуальную «Тройку» возможности нет из-за того, что доступ к NFC-чипу открыт только для приложений Apple , однако Дептранс работает над реализацией этой функции.

Скоро можно будет вообще не носить с собой карту. Уже в этом году появится виртуальная "Тройка" для приложений — кошельков смартфонов. Мы станем одними из первых в мире, — заявил глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

В дальнейшем записать «Тройку» можно будет на любой носитель с RFID-чипом — теоретически им может стать любое устройство с поддержкой функции бесконтактных платежей, то есть оплатить проезд в транспорте «Тройкой» можно будет и с помощью умных часов.

Также сообщается о том, что в метро Москвы также внедряется система оплаты проезда по лицу. Уже было проведено 2000 тестовых проходов через турникеты. Московский метрополитен предоставит всю инфраструктуру для реализации этой функции, а обработкой персональных данных уже будут заниматься банки.