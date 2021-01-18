Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В этом году в Москве заработает виртуальная карта «Тройка», которую можно будет записать на любой носитель 

Популярная механика 1 час назад
В Москве заработает виртуальная карта «Тройка»
Фото: popmech.ru
Глава Депртранса Москвы Максим Ликсутов заявил, что до конца года у москвичей появится возможность использовать виртуальную транспортную карту «Тройка».
Пользователи просто смогут записать «Тройку» на свой смартфон.
Сообщается, что до конца года будет представлена виртуальная карта «Тройка». Сейчас она тестируется на смартфонах на базе операционной системы Android. На устройствах Apple пока выпустить виртуальную «Тройку» возможности нет из-за того, что доступ к NFC-чипу открыт только для приложений Apple, однако Дептранс работает над реализацией этой функции.

Скоро можно будет вообще не носить с собой карту. Уже в этом году появится виртуальная "Тройка" для приложений — кошельков смартфонов. Мы станем одними из первых в мире, — заявил глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

В дальнейшем записать «Тройку» можно будет на любой носитель с RFID-чипом — теоретически им может стать любое устройство с поддержкой функции бесконтактных платежей, то есть оплатить проезд в транспорте «Тройкой» можно будет и с помощью умных часов.
Также сообщается о том, что в метро Москвы также внедряется система оплаты проезда по лицу. Уже было проведено 2000 тестовых проходов через турникеты. Московский метрополитен предоставит всю инфраструктуру для реализации этой функции, а обработкой персональных данных уже будут заниматься банки.
Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
Популярная механика: последние новости
Москва возглавила рейтинг городов с самыми большими в мире пробками Москва возглавила рейтинг городов с самыми большими в мире пробками Парализованные мыши смогли ходить после инъекции нового белка Парализованные мыши смогли ходить после инъекции нового белка Ученые воссоздали внешность скифского «царя» и его наложницы Ученые воссоздали внешность скифского «царя» и его наложницы
Комментарии
Новости Москвы , Максим Ликсутов , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент схода накрывшей людей лавины в Домбае попал на видео
00:33
Момент схода накрывшей людей лавины в Домбае попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
00:26
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
Происшествия
ДТП со скорой в Твери попало на видео
00:40
ДТП со скорой в Твери попало на видео
Происшествия
Конфликт со стрельбой в Петербурге попал на видео
01:24
Конфликт со стрельбой в Петербурге попал на видео
Происшествия
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
00:31
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
Происшествия
Появилось видео взрыва в деревне Гнусино
00:46
Появилось видео взрыва в деревне Гнусино
Пожары
Напряженная битва буйволов попала на видео
00:34
Напряженная битва буйволов попала на видео
В мире
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
00:21
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
Происшествия
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
01:00
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
01:03
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение