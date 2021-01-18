Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Москве отменяют крещенские купания 

ИА Regnum 1 час назад
В Москве отменили крещенские купания
Фото: РИА Новости
В Москве внезапно отменили крещенские купания, подготовка к которым шла несколько недель. В Южном Бутово работники коммунальных служб засыпали снегом и льдом прорубь в местном пруду, где на праздник Богоявления (Крещения) традиционно проводится великое освящение воды и купания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В Кировской пойме Москвы-реки, где водосвятный молебен должен был пройти в 12 часов ночи, а купания планировались до 6 утра 19 января, по распоряжению управы района все оцеплено, сотрудники МЧС, которые должны были дежурить во время купаний, разошлись.
У проруби дежурят полицейские автомобили и дружинники.
То же самое происходит на набережной Строгинской поймы и у проруби в московском парке Фили. Оцеплены проруби на Красном пруду на востоке Москвы и у жилого комплекса «Алые паруса» на западе российской столицы.
Отметим, что на местах купаний уже оборудованы шатры, мостки, лестницы и перила.
Сотрудники полиции, дежурящие у купелей, заявляют, что внезапный запрет связан с пандемией коронавируса. Между тем в Московской области купания не отменены.
Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
ИА Regnum: последние новости
В Москве утилизировали более 1 млн кубометров снега В Москве утилизировали более 1 млн кубометров снега Собянин проверил готовность энергосистемы Москвы к морозам Собянин проверил готовность энергосистемы Москвы к морозам В Москве станцию метро «Каховская» откроют в 2021 году В Москве станцию метро «Каховская» откроют в 2021 году
Комментарии
Новости Москвы , МЧС , ИА REGNUM
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент схода накрывшей людей лавины в Домбае попал на видео
00:33
Момент схода накрывшей людей лавины в Домбае попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
00:26
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
Происшествия
ДТП со скорой в Твери попало на видео
00:40
ДТП со скорой в Твери попало на видео
Происшествия
Конфликт со стрельбой в Петербурге попал на видео
01:24
Конфликт со стрельбой в Петербурге попал на видео
Происшествия
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
00:31
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
Происшествия
Появилось видео взрыва в деревне Гнусино
00:46
Появилось видео взрыва в деревне Гнусино
Пожары
Напряженная битва буйволов попала на видео
00:34
Напряженная битва буйволов попала на видео
В мире
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
00:21
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
Происшествия
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
01:00
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
01:03
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение