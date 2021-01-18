В Москве отменили крещенские купания

Москве внезапно отменили крещенские купания, подготовка к которым шла несколько недель. В Южном Бутово работники коммунальных служб засыпали снегом и льдом прорубь в местном пруду, где на праздник Богоявления (Крещения) традиционно проводится великое освящение воды и купания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Кировской пойме Москвы-реки, где водосвятный молебен должен был пройти в 12 часов ночи, а купания планировались до 6 утра 19 января, по распоряжению управы района все оцеплено, сотрудники МЧС , которые должны были дежурить во время купаний, разошлись.

У проруби дежурят полицейские автомобили и дружинники.

То же самое происходит на набережной Строгинской поймы и у проруби в московском парке Фили. Оцеплены проруби на Красном пруду на востоке Москвы и у жилого комплекса «Алые паруса» на западе российской столицы.

Отметим, что на местах купаний уже оборудованы шатры, мостки, лестницы и перила.

Сотрудники полиции, дежурящие у купелей, заявляют, что внезапный запрет связан с пандемией коронавируса. Между тем в Московской области купания не отменены.