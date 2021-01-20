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Москва

Собянин посетил выездной пункт вакцинации от коронавируса в «Геликон-опере» 

Москва24 и ещё 3 2 часа назад
Мэр посетил выездной пункт вакцинации от COVID-19 «Геликон-опере»
Фото: РИА Новости
Сергей Собянин посетил выездной пункт вакцинации от коронавируса в театре "Геликон-опера", сообщает Агентство "Москва".

"Россия, Москва, весь мир натерпелись от коронавируса, который нанес существенный удар и по социальному самочувствию, и по здоровью граждан, и по экономике. Чем раньше мы победим его, тем, конечно, лучше будет для всех. Все ждут этого момента, но одно дело ждать, а другое дело — двигаться и посильную лепту вносить в эту борьбу", — заявил мэр.

По его словам, в столице для вакцинации развернули более 100 пунктов в поликлиниках. Мэр подчеркнул, что это обязанность и дело властей и они будут этим заниматься.
Собянин также заявил, что москвичи активно откликаются на призыв вакцинироваться. Он напомнил, что в борьбу с COVID-19 включились коммерческие предприятия, в том числе торговые центры и даже "Геликон-опера".

"В сфере пострадавших — наша культура, театры, культурно-развлекательные центры. Они сами вносят посильный вклад в эту борьбу. Это гражданский мужественный поступок, я хочу вас еще раз поблагодарить за это", — сказал мэр.

Посетив театр, он пообщался с москвичами, пожелавшими поставить прививку в выездном пункте вакцинации.
C 20 января в столице начали работать новые выездные бригады вакцинации от коронавируса. Сделать прививку против COVID-19 теперь можно в театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо", во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити", а также в торговых центрах "Океания" и "Город". Сделать прививку можно с 10:00 до 21:00. Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. После введения первого компонента вакцины врач назначает день для второго этапа вакцинации через 21 день. Пройти вакцинацию можно также в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках.
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Новости Москвы , COVID-19 , Сергей Собянин , АГН "Москва"
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