В Москве привили от COVID уже 190 тысяч человек

18 января в ГУМе появился выездной прививочный пункт. Он работает с 10:00 до 21:00, говорится на официальном сайте мэра Москвы. Анастасия Ракова , заммэра по вопросам социального развития, добавила, что выездные пункты появятся и в других популярных у горожан местах, а если люди инициативу поддержат, то список таких мест расширят.

К настоящему моменту уже 190 тысяч москвичей получили прививку от коронавируса и еще 100 тысяч на нее записались. В ГУМе пока работает одна бригада медиков, в скором времени будет еще одна. В этом прививочном пункте соблюдают все санитарные правила.

Привиться еще можно в торговых центрах «Афимолл Сити», «Океания», «Город», «Саларис», «Л-153», Columbus и «Калейдоскоп», а также во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, фуд-молле «Депо», театре «Геликон-опера». Они доступны в любой день.

Прийти в прививочный пункт можно и без записи. Нужно иметь с собой паспорт и полис ОМС, если он есть.