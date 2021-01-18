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Москва

Краудсорсинг-проект «Город идей» стартовал в Москве 

Москва24 и ещё 1 3 часа назад
Краудсорсинг-проект «Город идей» стартовал в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Стартовал новый краудсорсинг-проект "Город идей", который продлится до 24 января, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Участники проекта смогут предложить свои идеи по развитию краудсорсинговой платформы правительства, а также по созданию системы рейтингов для повышения мотивации пользователей и участия в краудсорсинг-проектах в приложении "Активный гражданин".
Эксперты до 22 января будут отсматривать предложения и выбирать лучшие. На следующий день будет открыто голосование, в ходе которого участники выберут идеи для их дальнейшей реализации. Всего на краудсорсинговой платформе зарегистрировано свыше 240 тысяч пользователей, из них около 50 тысяч стали участниками в прошлом году. За шесть лет существования проекта участниками было предложено больше 109 тысяч идей, из которых 4,4 тысячи были отобраны экспертами и более 2,6 тысячи реализованы.
Благодаря краудсорсинг-проектам город приобрел новые маршруты общественного транспорта, заработала система раздельного сбора отходов, появились инфоматы в поликлиниках, было разработано приложение "ЕМИАС. ИНФО" и многое другое.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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