Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Виртуальная карта «Тройка» появится в Москве до конца года 

Российская Газета 2 часа назад
Виртуальная карта «Тройка» появится до конца года
Фото: РИА Новости
Пассажиры московского метро смогут воспользоваться виртуальной версией карты "Тройка" до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Виртуальную транспортную карту можно будет сохранить на своем телефоне. "Скоро можно будет вообще не носить с собой карту, — цитирует пресс-служба главу департамента Максима Ликсутова. — Уже в этом году появится виртуальная "Тройка" для приложений-кошельков смартфонов (мы станем одними из первых в мире)".
Сейчас сервис, уточнил Ликсутов, тестируется для платформы Android.
Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
Российская Газета: последние новости
В московском метро появились кнопки вызова контролера-кассира В московском метро появились кнопки вызова контролера-кассира В московском метро запустят 44 новых поезда В московском метро запустят 44 новых поезда В московском метро можно будет оплатить проезд лицом В московском метро можно будет оплатить проезд лицом
Новости Москвы , Максим Ликсутов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
01:00
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
Происшествия
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
01:03
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
Происшествия
Тысячи людей пытаются прорваться в США
01:32
Тысячи людей пытаются прорваться в США
Происшествия В мире
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
00:18
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
Происшествия В мире
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
01:13
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
Происшествия
Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине
00:44
Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине
Происшествия В мире
Удар молнии в мужчину сняли на видео
00:18
Удар молнии в мужчину сняли на видео
Происшествия В мире
Американцы вышли к капитолию с автоматами и попали на видео
00:33
Американцы вышли к капитолию с автоматами и попали на видео
В мире США
Boeing отправил в космос ракету с 9 спутниками
00:57
Boeing отправил в космос ракету с 9 спутниками
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение