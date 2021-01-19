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Москва

Совет предпринимателей создадут при правительстве Москвы 

ТАСС и ещё 8 2 часа назад
При правительстве Москвы создадут совет предпринимателей
Фото: mos.ru
Новый совещательно-консультационный орган — Совет предпринимателей Москвы — появится при столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития. В его состав войдут представители разных отраслей — от промышленности и строительства до туризма, социального предпринимательства, а также образовательных услуг, сообщается во вторник на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Одним из основных критериев при выборе кандидатов будет желание и готовность участвовать в выработке совместных решений. Предприниматели помогут правительству Москвы оценить эффективность мер поддержки малых и средних предприятий, а также определить пути улучшения деловой среды в городе", — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, слова которого приводятся на портале.

В числе основных задач совета обеспечение диалога между органами государственной власти и бизнес-сообществом, создание новых видов поддержки малого и среднего предпринимательства, а также подготовка рекомендаций по снижению административных барьеров. Деятельность нового органа станет продолжением работы по созданию мер поддержки столичных предпринимателей в условиях пандемии коронавируса, уточняется на портале.

"В условиях пандемии при департаменте была создана рабочая группа из 25 отраслевых подгрупп по поддержке малого и среднего предпринимательства, в которые вошли более 300 активных представителей московского бизнеса и предпринимательских объединений. Полученные от них предложения, в том числе, стали основой для формирования пяти пакетов мер поддержки бизнеса от мэра Москвы", — пояснил Фурсин.

На портале добавляется, что представители бизнеса смогут предложить свои кандидатуры в состав общественно-делового органа во время первого этапа отбора. Он пройдет на официальных страницах столичного департамента в соцсетях, также заявки можно отправить по адресу электронной почты: ods@mos.ru до 31 января. Далее будет сформирован лист кандидатов, а непосредственно голосование состоится в феврале на сайте "Московский предприниматель".
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Новости Москвы , Алексей Фурсин , Правительство Москвы
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