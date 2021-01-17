Собянин рассказал о реконструкции развязок на МКАД 

Реконструкция старых клеверных развязок на МКАД является одним из главных дорожных проектов. Об этом сообщил Сергей Собянин на странице в Twitter.

Мэр Москвы напомнил, что за 10 лет в столице удалось сделать 18 новых развязок на магистрали. "Одну из них — на пересечении с Волоколамкой — открыли в декабре, и сейчас в работе еще четыре", — написал Сергей Собянин

Градоначальник добавил, что был утвержден проект реконструкции развязки МКАД-Алтуфьевское шоссе.

"Она будет с разнонаправленными съездами, чтобы потоки не пересекались", — отметил Сергей Собянин.

Кроме того, мэр Москвы уточнил, что в будущем планируется построить въезд на внешнюю сторону магистрали, а также сделать реконструкцию старых съездов и моста через МКАД. Ранее в Москве началось строительство дороги от Киевского шоссе до Родниковой улицы. Место соединения магистрали с новой дорогой указано возле торгового центра "Леруа Мерлен" и гипермаркета "Метро".