Собянин поблагодарил соцработников за помощь пенсионерам

"Перед новогодними праздниками мы попросили москвичей старшего поколения по возможности оставаться дома — беречь своё здоровье. Спасибо всем, кто прислушался! Всё это время соцработники не оставляли подопечных без внимания… Благодарен всем соцработникам, что окружаете заботой и вниманием наших пожилых москвичей!" — написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".