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Собянин поблагодарил соцработников за помощь пенсионерам в праздники 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
Собянин поблагодарил соцработников за помощь пенсионерам
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил пенсионеров за соблюдение самоизоляции в новогодние праздники, а соцработников — за поддержку пожилых москвичей.

"Перед новогодними праздниками мы попросили москвичей старшего поколения по возможности оставаться дома — беречь своё здоровье. Спасибо всем, кто прислушался! Всё это время соцработники не оставляли подопечных без внимания… Благодарен всем соцработникам, что окружаете заботой и вниманием наших пожилых москвичей!" — написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".

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Новости Москвы , Сергей Собянин
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