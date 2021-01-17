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Москва

Школьники могут использовать карту москвича для проезда с 18 января 

Москва24 1 час назад
Транспортные карты школьников разблокируют 18 января
Фото: mos.ru
Транспортные карты столичных школьников разблокируют 18 января. С этого же дня они смогут использовать их для бесплатного или льготного проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий Москвы.

"Воспользоваться картой москвича для проезда в метро или наземном транспорте все ученики 1–11-х классов смогут уже с утра 18 января. Никаких дополнительных действий для разблокировки транспортного приложения карты предпринимать не требуется", — рассказал генеральный директор ГУП "Московский социальный регистр" Иван Бутурлин.

Он добавил, что по телефону: +7 (495) 777-77-77 можно проконсультироваться, если возникнут какие-либо вопросы по работе карты. Уточняется, что все непотраченные билеты с 9 октября школьники смогут восстановить. Для этого необходимо будет обратиться в кассу метро или киоск Мосгортранса. В ведомстве отметили, что для получения компенсации в полном объеме стоит обратиться в начале месяца, поскольку льготные проездные действуют по календарным месяцам. В столице учащиеся с 1-го по 11-й класс с 18 января возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме.
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Новости Москвы , Иван Бутурлин
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