Новостройки в Москве оказались не готовы к холодам

Жильцы ЖК «Грин парк» говорят, что авария произошла после повышения давления: по трубам пустили слишком горячую воду — 82 градуса Цельсия вместо допустимой нормы в 60-75. В итоге трубы прорвало: вода лилась даже по фасаду дома.

Сначала последствия потопа жильцы устраняли своими силами. Потом сработала противопожарная система и на место приехали спасатели. Руководитель пресс-службы УК «ПИК-Комфорт» Галина Давыдова сообщила, что аварийную ситуацию устранили, а ее причины устанавливаются. В УК обратилось 35 человек. Компания пообещала компенсировать жильцам ущерб «в соответствии с законодательством». Сами жители говорят, что топит ЖК уже не в первый раз. Летом из-за сильного дождя вода залила подъезды, кладовые и паркинг. До этого, тоже после затоплений от ливня, представители УК отчитались о проделанных работах и заверили жильцов, что ситуация больше не повторится. О том, что случилось в пятницу вечером, Business FM рассказал житель «Грин парка» Антон.

«Температура была на грани кипятка. Дом достаточно новый — 2,5 года. И многие страхуют, потому что уже были случаи, когда эти трубы водоснабжения протекали. Не в таких масштабах — отдельные капли или ручейки. И люди страхуют. В каких-то подъездах, в каких-то стояках сборка произведена некачественно. И, соответственно, где тонко — там и рвется».

Многие москвичи заметили, что отопление в квартирах заработало сильнее: к батареям, даже на минимальных мощностях, невозможно поднести руку — горячо. Как пояснил заммэра столицы Петр Бирюков , из-за морозов температуру в горсистеме отопления подняли до максимума — 130 градусов. Но если не выдерживают краны подачи теплой воды, как в «Грин парке», насколько прочны системы отопления в новых домах? Комментирует профессор кафедры гидравлики МГСУ Александр Комаров

Александр Комаров, профессор кафедры гидравлики МГСУ: «ГОСТы и СНиПы, по которым существуют с советских времен, сделаны с достаточно большим запасом. Поэтому если проектировщики сделали все правильно, в соответствии с нормативной документацией, все выдержит. Вот был случай, привозят, например, инженерную оснастку, из Швеции. Я имею в виду водопроводы, унитазы и так далее. На 17-этажный дом поставили водяные затворы для трехэтажных домов. Выше нельзя. При этом у вас будет вонять везде. То есть часто ставят то, что нельзя. Я не говорю, что все. Какие-то [объекты] могут не выдерживать, да».

В случае аварийной ситуации, если квартира застрахована, вы получите сумму, которую насчитают по страховке. Опрошенные Business FM юристы советуют вызывать независимых оценщиков, которые объективно оценят нанесенный ущерб. Если страховка не покроет всю сумму ущерба, это заключение можно будет передать в суд и взыскать остаток с управляющей компании.

Если квартира не застрахована, собственник все равно может обратиться в суд, продолжает юрист по жилищно-коммунальным вопросам Сергей Кисиль

Сергей Кисиль, юрист по жилищно-коммунальным вопросам: «В первую очередь необходимо обратиться в экспертную организацию, которая бы установила причину протечки, кто в действительности виноват. То есть это управляющая компания, потому что надлежащим образом не содержала эти общие коммуникации, либо это ресурсно-снабжающая организация, которая, допустим, подала слишком большое давление, что привело к прорыву труб. Также нужно провести экспертизу причиненного ущерба. Желательно это делать до начала ремонтных работ, так как потом доказать в суде, что именно в этом объеме были причинены убытки и именно по вине ответчика, будет крайне сложно. Если требование не будет удовлетворено, на ответчика лягут еще дополнительно судебные расходы в виде компенсации морального ущерба, штрафа, который будет составлять 50% от взысканной судом суммы».