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Погода в Москве: в столицу придут аномальные морозы и штормовой ветер 

Ura.Ru 18 минут назад
В Москву придут аномальные морозы и штормовой ветер
Фото: РИА Новости
В Московской области ожидается сильный ветер, мороз и гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

«Желтый — это второй уровень погодной опасности, который обозначает потенциально опасную погоду», — пишет портал «Подмосковье сегодня».

Ожидается, что температура воздуха может опуститься ниже -28 градусов. По данным Гидрометцентра, скорость ветра ожидается до 15 метров в секунду. Предупреждение об опасности из-за гололеда будет действовать до 18 января.
Вильфанд объяснил причины снегопада в столице
Некоторое время назад научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на Россию надвигаются аномальные морозы. Он уточнил, что в Москве и регионах Урала температура будет значительно ниже нормы.
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Новости Москвы , Погода
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