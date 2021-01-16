В Москву придут аномальные морозы и штормовой ветер

Московской области ожидается сильный ветер, мороз и гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

«Желтый — это второй уровень погодной опасности, который обозначает потенциально опасную погоду», — пишет портал «Подмосковье сегодня».

Ожидается, что температура воздуха может опуститься ниже -28 градусов. По данным Гидрометцентра, скорость ветра ожидается до 15 метров в секунду. Предупреждение об опасности из-за гололеда будет действовать до 18 января.

Некоторое время назад научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на Россию надвигаются аномальные морозы. Он уточнил, что в Москве и регионах Урала температура будет значительно ниже нормы.