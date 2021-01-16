Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Погода в Москве: Роман Вильфанд объяснил причины снегопада в столице 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Вильфанд объяснил причины снегопада в столице
Фото: РИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причиной обильного субботнего снегопада в столице южный циклон, который принес в регион влажные воздушные массы.

— Этот снег связан с циклоном. В тылу циклона всегда холодные воздушные массы, но чаще всего, когда так называемый южный циклон проходит, всегда (образуется) большая зона между холодным и теплым фронтом. Эта зона называется южным сектором, и именно тут выпадают всегда продолжительные осадки. А здесь осадки непродолжительные, потому что эта зона узкая, — пояснил Вильфанд РИА Новости.

По словам синоптика, циклон взял начало над Норвежским и Баренцевым морями. Влага, которой он насыщен, в итоге преобразовалась в снег.
Из-за снегопада высота сугробов может вырасти на 7–8 сантиметров.
Как заметил Вильфанд, сильный снег редко выпадает при холодной погоде, он назвал субботний снегопад в столице «событием».
Видео дня. Кому достанется «Ералаш» после смерти Грачевского
Вечерняя Москва: последние новости
Власти не исключили возможность новой волны COVID-19 в Москве, но сейчас ситуация стабильна Власти не исключили возможность новой волны COVID-19 в Москве, но сейчас ситуация стабильна Выездные пункты вакцинации от COVID-19 откроют в Москве 20 января Выездные пункты вакцинации от COVID-19 откроют в Москве 20 января Самоспасатели уберегли от гибели на пожарах почти тысячу москвичей Самоспасатели уберегли от гибели на пожарах почти тысячу москвичей
Новости Москвы , Погода , Роман Вильфанд , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гибель женщины во время селфи попала на видео
01:00
Гибель женщины во время селфи попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
00:07
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
Происшествия
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
00:54
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
Войска
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
Происшествия
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
00:11
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
Общество
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
01:26
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
Новости Москвы
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
00:38
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
Происшествия
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
00:26
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
Происшествия
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
01:23
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
В мире
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
00:48
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение