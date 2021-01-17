Станцию МЦД-2 «Печатники» запустят к осени 

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Строительство станции «Печатники» на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД) планируется завершить к осени. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В настоящее время продолжаются работы по строительству новых и реконструкции существующих станций на маршрутах Московских центральных диаметров. К осени планируется открыть станцию «Печатники» на юго-востоке Москвы», — сказал Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра рассказал, что в перспективе здесь появится транспортно-пересадочный узел, который свяжет пассажиропотоки МЦД и метро.