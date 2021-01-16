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Москва

Снегопад привел к сбою авиасообщения в Москве 

Российская Газета и ещё 3 7 часов назад
На фоне мощного снегопада, который обрушился на столичный регион в субботу, в аэропортах сбился график прилетов и вылетов.
По состоянию на середину дня, судя по данным "Яндекс. Расписания", в авиагаванях Москвы задержано 15 рейсов и еще пять отменено. В частности, в Домодедово выбились из расписания восемь рейсов, в Шереметьево — 4, во Внуково — 3. По Жуковскому данных об отменах и задержках нет.
В числе прочих задерживаются рейсы из Владикавказа, Калининграда, Петрозаводска и Антальи. Отметим, что сейчас во время непогоды ситуация в аэропортах гораздо лучше, чем во время коллапса 31 декабря, когда с утра прошел ледяной дождь.
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