Самоспасатели уберегли от гибели на пожарах почти тысячу москвичей 

Самоспасатели за два года уберегли от гибели на пожарах в Москве за два года около тысячи человек. Об этом сообщил замглавы МЧС РФ Илья Денисов.
Он уточнил, что 70 процентов погибших на пожарах умирают от отравления продуктами горения.
— Хорошо зарекомендовал себя на практике самоспасатель — благодаря этому средству защиты за два последних года только в Москве спасены жизни почти тысяча человек, — цитируют Денисов РИА Новости.
Компактное средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения эффективно в течение 20 — 40 минут.