Запись на вакцинацию для ИП и самозанятых откроется в Москве

Со вторника, 19 января, прививку от коронавируса могут сделать новые категории работающих жителей столицы. Об этом в субботу, 16 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге

По его словам, вакцинация теперь доступна для индивидуальных предпринимателей, их работников, а также самозанятых граждан.

Глава города напомнил, что пункты вакцинации в столице работают каждый день, без выходных. Запись открыта на портале mos.ru и по другим каналам.