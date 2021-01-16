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Москва

Запись на вакцинацию от COVID-19 для ИП и самозанятых откроется в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 15 4 часа назад
Запись на вакцинацию для ИП и самозанятых откроется в Москве
Фото: Вечерняя Москва
Со вторника, 19 января, прививку от коронавируса могут сделать новые категории работающих жителей столицы. Об этом в субботу, 16 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
По его словам, вакцинация теперь доступна для индивидуальных предпринимателей, их работников, а также самозанятых граждан.
Глава города напомнил, что пункты вакцинации в столице работают каждый день, без выходных. Запись открыта на портале mos.ru и по другим каналам.
Ранее стало известно, что шесть выездных пунктов вакцинации от коронавируса откроют в столице с 20 января. Жители Москвы могут пройти вакцинацию семьями, коллегами или друзьями в связи с тем, что препарат заморожен до пяти доз.
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Новости Москвы , Торговый центр , Сергей Собянин , Mos.ru
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