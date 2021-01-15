Водителей и пешеходов в Москве предупредили о снегопаде

Водителей и пешеходов просят быть аккуратными на дорогах и улицах столицы из-за снегопада, который ожидается около полуночи и достигнет максимальной интенсивности в субботу днем. Об этом в пятницу сообщается в Instagram комплекса городского хозяйства Москвы.

"Около полуночи в столице вновь ожидается снегопад, максимальной интенсивности он достигнет завтра днем Просим водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после выпадения первых осадков столичные коммунальщики начнут механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будет несколько раз повторяться в течение дня.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Москве будет сопровождаться усилением ветра до 12-14 м/с, температура воздуха опустится до минус 15-19 градусов, а прирост снега составит до 7 см.