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Погода в Москве: водителей и пешеходов предупредили о снегопаде 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Водителей и пешеходов в Москве предупредили о снегопаде
Фото: РИА Новости
Водителей и пешеходов просят быть аккуратными на дорогах и улицах столицы из-за снегопада, который ожидается около полуночи и достигнет максимальной интенсивности в субботу днем. Об этом в пятницу сообщается в Instagram комплекса городского хозяйства Москвы.

"Около полуночи в столице вновь ожидается снегопад, максимальной интенсивности он достигнет завтра днем Просим водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после выпадения первых осадков столичные коммунальщики начнут механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будет несколько раз повторяться в течение дня.
По прогнозам синоптиков, снегопад в Москве будет сопровождаться усилением ветра до 12-14 м/с, температура воздуха опустится до минус 15-19 градусов, а прирост снега составит до 7 см.
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