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Погода в Москве: Более 6% месячной нормы осадков выпало за день в Москве 

РИАМО 2 часа назад
6% месячной нормы осадков выпало за день в Москве
Фото: ТАСС
В Москве за четверг выпало до 3 миллиметров осадков, что составляет более 6 процентов от месячной нормы, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На ВДНХ выпал 1 миллиметр осадков, в центре выпало 3 миллиметра осадков. Это столько за прошедший день. При месячной норме в 44 миллиметра осадков это более 6 процентов», — сказала Позднякова.

В Московском регионе 15 января будет облачно, пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Температура ночью составит минус 17 — минус 15 градусов, а днем — минус 15 — минус 13 градусов.
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Новости Москвы , Погода , Татьяна Позднякова , РИАМО
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