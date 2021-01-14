От коронавируса привились 140 тысяч москвичей

Вакцинацию от коронавируса в Москве прошли почти полторы сотни тысяч человек. Такие данные озвучил мэр города Сергей Собянин

Он выразил надежду на то, что к концу января эпидемиологическая обстановка в столице существенно улучшится. Позитивные изменения, считает он, станут заметны в течение ближайших двух-трёх недель.

Около 140 тысяч человек уже вакцинировалось, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в период новогодних праздников в Москве наметилась тенденция на снижение числа заражений коронавирусом. Помимо этого, госпитализаций также стало меньше.

Вакцинация в Москве началась 5 декабря. Список категорий граждан, кому рекомендовано пройти процедуру, постоянно расширяется. Ранее стало известно, что к государственным пунктам вакцинации добавились частные клиники. Порядка полусотни таких медучреждений выразили готовность присоединиться к программе иммунизации населения, в 15 из них вакцина уже поступила.