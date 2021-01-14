Собянин: Москва сможет вернуться к нормальной жизни в мае 

Москва сможет вернуться к нормальной жизни в мае, если люди будут прививаться от коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин , выступая в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Собянина, ряд ограничительных мер в Москве могут ослабить уже на следующей неделе.

Градоначальник выразил надежду, что в конце января начнется спад заболеваемости.

«По моим ощущениям, в январе действительно должен начаться какой-то спад. Если не сейчас, то через 2-3 недели. До конца января мы все равно должны увидеть какую-то позитивную динамику», — приводит РИА «Новости» слова Собянина.

Как сообщал «Рамблер», ранее мэр Москвы написал в своем блоге, что на следующей неделе власти рассмотрят возможность смягчения ряда ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Градоначальник объявил о решении перевести с 18 января учащихся 1-11 классов к обучению в обычном режиме и разблокировать транспортные карты школьников, а все остальные ограничения продлить до 21 января.