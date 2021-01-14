Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета столицы за 2019 год. Документ опубликован на официальном сайте мэра.

Согласно документу, исполнение бюджета Москвы в 2019 году по доходам составило 2 трлн 630,9 млрд руб., что на 10,7% выше поступлений 2018 года. План по доходам на 2019 год выполнен на 105,1%. Исполнение бюджета по расходам — 2 трлн 685 млрд руб, или 96,4% от бюджетных назначений.

Налоговые доходы исполнены в сумме 2 трлн 281 млрд руб., что на 11,6% больше, чем в 2018 году. Выполнение плановых назначений по налоговым доходам — 102,5%.

Как сообщается в законе, налог на доходы физических лиц в 2019 году поступил в бюджет Москвы в объеме 1 трлн 38 млрд руб.

Поступления налога на прибыль организаций в бюджет Москвы в 2019 году составили 867 млрд руб.

В общем объеме неналоговых поступлений доходы от размещения временно свободных средств бюджета Москвы — 34,3%; доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки и нежилые помещения, составили 27,9%; штрафы, санкции, возмещение ущерба — 12,6%; доходы от продажи материальных и нематериальных активов — 8,5%; доходы от установки объектов наружной рекламы и информации на имуществе Москвы — 1,4%.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в сумме 112 млрд 848 млн руб. Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, составили 5 млрд 940 млн руб. Акцизы на алкогольную продукцию в 2019 году поступили в объеме 18 млрд 699 млн руб. От предприятий — производителей нефтепродуктов поступило акцизов в сумме 24 млрд 326 млн руб.