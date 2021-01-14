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Москва

Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы за 2019 год 

Агентство «Москва» и ещё 2 1 час назад
Собянин подписал закон об исполнении бюджета столицы за 2019 год
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета столицы за 2019 год. Документ опубликован на официальном сайте мэра.
Согласно документу, исполнение бюджета Москвы в 2019 году по доходам составило 2 трлн 630,9 млрд руб., что на 10,7% выше поступлений 2018 года. План по доходам на 2019 год выполнен на 105,1%. Исполнение бюджета по расходам — 2 трлн 685 млрд руб, или 96,4% от бюджетных назначений.
Налоговые доходы исполнены в сумме 2 трлн 281 млрд руб., что на 11,6% больше, чем в 2018 году. Выполнение плановых назначений по налоговым доходам — 102,5%.
Как сообщается в законе, налог на доходы физических лиц в 2019 году поступил в бюджет Москвы в объеме 1 трлн 38 млрд руб.
Поступления налога на прибыль организаций в бюджет Москвы в 2019 году составили 867 млрд руб.
В общем объеме неналоговых поступлений доходы от размещения временно свободных средств бюджета Москвы — 34,3%; доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки и нежилые помещения, составили 27,9%; штрафы, санкции, возмещение ущерба — 12,6%; доходы от продажи материальных и нематериальных активов — 8,5%; доходы от установки объектов наружной рекламы и информации на имуществе Москвы — 1,4%.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в сумме 112 млрд 848 млн руб. Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, составили 5 млрд 940 млн руб. Акцизы на алкогольную продукцию в 2019 году поступили в объеме 18 млрд 699 млн руб. От предприятий — производителей нефтепродуктов поступило акцизов в сумме 24 млрд 326 млн руб.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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