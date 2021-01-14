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Москва

Власти Москвы рассказали, где готовят места для крещенских купаний 

РИА Новости 1 час назад
Места для крещенских купаний подготовят в водоемах и парках
Фото: РИА Новости
Места для крещенских купаний готовят в разных районах Москвы, часть из них сделают на водоемах, некоторые парки подготовят купели, сообщили РИА Новости представители префектур и парков столицы.
В 2020 году власти Москвы подготовили 46 мест для крещенских купаний, более 200 тысяч человек пришли на водоемы в Крещение, из них купались более 125 тысяч, наибольшее количество искупавшихся было зарегистрировано в Восточном и в Северо-Западном административных округах столицы.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе префектуры Северо-Западного административного округа, места для крещенских купаний с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований в связи с новой коронавирусной инфекцией, подготовят и в этом году. Всего в СЗАО будет семь мест для купаний.

"В Митино место для крещенского купания будет расположено в ландшафтном парке на улице Барышиха, рассчитанное на 5 тысяч купающихся. В Покровском-Стрешнево купаться можно будет в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево". Место оборудовано, где каскад прудов на реке Чернушке — пруд 4, рассчитанное на 3 тысячи купающихся. В Северном Тушино место для купаний оборудуют в парке "Северное Тушино", место рассчитано на 5 тысяч купающихся", — рассказали в пресс-службе.

В Строгино расположится две точки для крещенских купаний: в Строгинской пойме, с количеством купающихся 5 тысяч человек, и в Кировской пойме, напротив дома по адресу улица Исаковского, владение 2 (место на 500 купающихся).
В районе Хорошево-Мневники крещенские купания организуют по адресу улица Таманская, 91, Малое бездонное озеро (число купающихся — 5 тысяч человек). В Щукино на Авиационной улице, 79-1 (в яхт-порте "Алые паруса") будет подготовлена точка на 2 тысячи купающихся.
Отмечается, что все точки будут работать с 18.00 18 января до 18.00 19 января, за исключением Строгинской поймы, там пускать на купания начнут уже с 12.00 18 января.
Кроме того, место для купаний традиционно оборудуют в парке "Фили".

"Будет одно место, где у нас ежегодно проходит купание, возле "Домика для моржей". Все начинается в районе 22.00, будет батюшка, который приезжает к полуночи. После освещения можно будет купаться. У нас будут открыты "Домики для моржей", где разместятся мужская и женская раздевалка, там же разместятся пункты обогрева", — рассказали РИА Новости в парке.

В парке "Сокольники" и Усадьбе Воронцово также сообщили РИА Новости, что купели для купаний будут размещены, но пока решается вопрос об их количестве и конкретном месте.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , РИА Новости
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