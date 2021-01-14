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Москва

Стало известно о ходе подготовки мест для крещенских купаний в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 1 2 часа назад
В столице начали подготовку мест для крещенских купаний
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»
В Москве идет подготовка мест для крещенских купаний. Часть из них оборудуют на водоемах, а также некоторые парки подготовят купели. Об этом в четверг, 14 января, сообщили представители префектур и парков столицы.
В прошлом году по Москве было оборудовано 46 мест для крещенских купаний, в которых приняли участие более 125 тысяч человек.
Как сообщило РИА Новости, в Северо-Западном административном округе подготовят семь мест для купаний. В Строгино оборудуют две точки для купаний: в Строгинской и Кировской поймах. В районе Хорошево-Мневники крещенские купания организуют по адресу улица Таманская, 91, Малое бездонное озеро. В Щукино на Авиационной улице, 79-1 также будет подготовлено место для купаний.
В том числе место для купаний оборудуют в парке «Фили».

— Будет одно место, где у нас ежегодно проходит купание, возле «Домика для моржей». Все начинается в районе 22.00, будет батюшка, который приезжает к полуночи. После освещения можно будет купаться. У нас будут открыты «Домики для моржей», где разместятся мужская и женская раздевалка, там же разместятся пункты обогрева, — сообщили в парке.

Время работы всех точек — с 18.00 18 января до 18.00 19 января. Исключение составит Строгинская пойма, где пускать на купания начнут с 12:00 18 января.
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