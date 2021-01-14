В столице начали подготовку мест для крещенских купаний

Москве идет подготовка мест для крещенских купаний. Часть из них оборудуют на водоемах, а также некоторые парки подготовят купели. Об этом в четверг, 14 января, сообщили представители префектур и парков столицы.

В прошлом году по Москве было оборудовано 46 мест для крещенских купаний, в которых приняли участие более 125 тысяч человек.

Как сообщило РИА Новости , в Северо-Западном административном округе подготовят семь мест для купаний. В Строгино оборудуют две точки для купаний: в Строгинской и Кировской поймах. В районе Хорошево-Мневники крещенские купания организуют по адресу улица Таманская, 91, Малое бездонное озеро. В Щукино на Авиационной улице, 79-1 также будет подготовлено место для купаний.

В том числе место для купаний оборудуют в парке «Фили».

— Будет одно место, где у нас ежегодно проходит купание, возле «Домика для моржей». Все начинается в районе 22.00, будет батюшка, который приезжает к полуночи. После освещения можно будет купаться. У нас будут открыты «Домики для моржей», где разместятся мужская и женская раздевалка, там же разместятся пункты обогрева, — сообщили в парке.

Время работы всех точек — с 18.00 18 января до 18.00 19 января. Исключение составит Строгинская пойма, где пускать на купания начнут с 12:00 18 января.