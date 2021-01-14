Возобновляется авиасообщение между Москвой и Сингапуром 

Авиакомпания Singapore Airlines с 20 января готова возобновить регулярные полеты по маршруту Москва-Сингапур и в обратном направлении. Из Сингапура рейсы в российскую столицу самолеты перевозчика будут выполнять трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

«В соответствии с предъявляемыми требованиями все пассажиры, за исключением граждан РФ, при вылете в Москву должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до вылета», — отметил представитель авиаперевозчика в беседе с ТАСС.

Регулярные перелеты в Москву руководство Singapore Airlines приостановило с 23 марта прошлого года. Вместе с этим, руководство республики ограничило въезд на свою территорию иностранных граждан. В настоящее время ограничения для жителей стран, в которых наблюдается постепенная стабилизация ситуации с COVID-19, отменяются.