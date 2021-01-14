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Возобновляется авиасообщение между Москвой и Сингапуром 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Возобновляется авиасообщение между Москвой и Сингапуром
Фото: globallookpress.com
Авиакомпания Singapore Airlines с 20 января готова возобновить регулярные полеты по маршруту Москва-Сингапур и в обратном направлении. Из Сингапура рейсы в российскую столицу самолеты перевозчика будут выполнять трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

«В соответствии с предъявляемыми требованиями все пассажиры, за исключением граждан РФ, при вылете в Москву должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до вылета», — отметил представитель авиаперевозчика в беседе с ТАСС.

Регулярные перелеты в Москву руководство Singapore Airlines приостановило с 23 марта прошлого года. Вместе с этим, руководство республики ограничило въезд на свою территорию иностранных граждан. В настоящее время ограничения для жителей стран, в которых наблюдается постепенная стабилизация ситуации с COVID-19, отменяются.
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Новости Москвы , ИТАР-ТАСС , Сингапур , Стокгольм , Швеция
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