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Погода в Москве: Гидрометцентр объяснил аномальные снегопады и морозы 

Авторадио и ещё 1 2 часа назад
Вильфанд объяснил снегопады в Москве балканским циклоном
Фото: РИА Новости
Аномальные снегопады и морозы в Москве связаны с приходом так называемого балканского циклона. Об этом РЕН ТВ рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, особенность этого циклона «заключалась в том, что сначала через Москву прошел теплый фронт, а затем очень быстро холодный».
Он добавил, что высота снега в Москве после ночи на 14 января составляет 34 сантиметра. Это существенно превышает многолетние значения, а в последние годы снегопады в столице стали редким явлением. Кроме того, Вильфанд предупредил, что «небольшое повторение четверга» ожидается еще и в субботу. В этот день снова будет метель, хотя снег ожидается не такой интенсивный.
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Новости Москвы , Погода , РЕН ТВ
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