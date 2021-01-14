Вильфанд объяснил снегопады в Москве балканским циклоном

Аномальные снегопады и морозы в Москве связаны с приходом так называемого балканского циклона. Об этом РЕН ТВ рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, особенность этого циклона «заключалась в том, что сначала через Москву прошел теплый фронт, а затем очень быстро холодный».

Он добавил, что высота снега в Москве после ночи на 14 января составляет 34 сантиметра. Это существенно превышает многолетние значения, а в последние годы снегопады в столице стали редким явлением. Кроме того, Вильфанд предупредил, что «небольшое повторение четверга» ожидается еще и в субботу. В этот день снова будет метель, хотя снег ожидается не такой интенсивный.