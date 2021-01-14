На МЦД-1 после реконструкции открыли станцию «Баковка» 

Она стала седьмой реконструированной станцией в Подмосковье. Теперь вокзалом удобно пользоваться в любую погоду, а рядом расположен паркинг.
«Вокзал обустроен, что называется, с запасом — с учётом того, что район перспективный и пассажиров с каждым годом будет больше. МЦД меняет качество жизни, и мы надеемся, что скоро диаметры свяжут и другие города Подмосковья. После реконструкции пропускная способность станции в часы пик выросла почти в два раза», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, передаёт «360».
На станции вместо моста возвели пешеходный тоннель. Ближе к кварталу многоквартирного сектора по просьбам местных жителей построили дополнительный подземный пассажирский терминал.