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Москва

На МЦД-1 после реконструкции открыли станцию «Баковка» 

Говорит Москва и ещё 3 1 час назад
На МЦД-1 после реконструкции открыли станцию «Баковка»
Фото: Говорит Москва
Она стала седьмой реконструированной станцией в Подмосковье. Теперь вокзалом удобно пользоваться в любую погоду, а рядом расположен паркинг.

«Вокзал обустроен, что называется, с запасом — с учётом того, что район перспективный и пассажиров с каждым годом будет больше. МЦД меняет качество жизни, и мы надеемся, что скоро диаметры свяжут и другие города Подмосковья. После реконструкции пропускная способность станции в часы пик выросла почти в два раза», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, передаёт «360».

На станции вместо моста возвели пешеходный тоннель. Ближе к кварталу многоквартирного сектора по просьбам местных жителей построили дополнительный подземный пассажирский терминал.
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