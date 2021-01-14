Вакцина от коронавируса появилась в частных клиниках Москвы

«Мы направили предложения в частные клиники, что готовы бесплатно предоставить вакцину для организации дополнительных пунктов вакцинации в учреждениях. Уже более 50 частных компаний изъявили желание сотрудничать с правительством Москвы, а с 34 из них мы уже заключили соглашения», — цитирует её РИА Новости.