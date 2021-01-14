В столичных аэропортах было задержано и отменено 26 рейсов, а столичные дороги сковали пробки в 8 баллов, сообщает «Коммерсант». Сбой в работе транспорта произошёл из-за сильного снегопада.

Ночью в столице выпало 20% от месячной нормы осадков. В результате во Внуково задержали 8 рейсов, в Домодедово задержали 7 рейсов, отменили 4, в Шереметьево задержали 5 рейсов, отменили 2.

«Комсомольская правда» сообщила , что в ночь на 14 января кроме сильных осадков синоптики зафиксировали и сильные порывы ветра до 17 м/c. Сотрудники МЧС разослали жителям столицы сообщения с предупреждением не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями. Метель и гололедица ранним утром спровоцировали на московских дорогах 8-балльные пробки.

Znak.com отмечает , что самая тяжелая транспортная ситуация возникла на внутренней стороне МКАД от Бесединского шоссе до Липецкой улицы, где забуксовали фуры. В результате образовалась пробка длиной 8 км. Общая длина заторов на данный момент оценивается в 76 км.

На уборку проезжих частей и тротуаров вышли около 67 тысяч рабочих, 18,3 тысячи единиц уборочной техники и 32 тысячи так называемых средств малой механизации. На опасных участках дорог в настоящее время дежурит 41 тягач. Возле остановок общественного транспорта размещено более 5000 контейнеров с противогололёдными материалами. Железнодорожные пути очищают более 3000 рабочих.

По словам синоптиков, снегопад ослабеет к концу дня, но будет периодически возвращаться в течение всей недели. Ветер также утихнет, но ему на смену придут морозы: в пятницу температура воздуха понизится до минус 16-18 градусов. На выходных будет еще холоднее: минус 15-20 градусов.