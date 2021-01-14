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Погода в Москве: высота сугробов после снегопада превысила 30 см 

Агентство «Москва» и ещё 1 1 час назад
Высота сугробов в Москве после снегопада превысила 30 см
Фото: РИА Новости
Высота снежного покрова в Москве после снегопада превышает 30 см. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«Всю ночь в Москве шел снег, кружила метель. За 12 часов на город выпало 5-11 мм осадков. На ВДНХ сумма осадков составила 10 мм, около 23% месячной нормы. Высота снежного покрова в городе составила: на ВДНХ 34 см, в Тушино и МГУ 32 см, на Балчуге 30 см, что превышает средние многолетние значения», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что минувшая ночь оказалась самой холодной с начала зимы, на ВДНХ минимальная температура воздуха понизилась до минус 14,3 градуса.

«Сутки 14 января готовы стать самыми снежными с начала сезона», — добавляют синоптики.

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Новости Москвы , Погода , МГУ
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