Высота сугробов в Москве после снегопада превысила 30 см

«Всю ночь в Москве шел снег, кружила метель. За 12 часов на город выпало 5-11 мм осадков. На ВДНХ сумма осадков составила 10 мм, около 23% месячной нормы. Высота снежного покрова в городе составила: на ВДНХ 34 см, в Тушино и МГУ 32 см, на Балчуге 30 см, что превышает средние многолетние значения», — говорится в сообщении.