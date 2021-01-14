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Москва

Московским заведениям запретили работать по ночам до 21 января 

Павел Тиунов 4 часа назад
Московским заведениям запретили работать по ночам до 21 января
Фото: ТАСС
Ночные клубы, бары и рестораны в Москве не смогут работать после 23.00 вплоть до 21 января, говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. За ближайшие семь дней специалисты должны оценить обстановку с коронавирусом в столице и спрогнозировать развитие ситуации.
Собянин подчеркнул, что с понедельника, 18 января, ученики московских школ с первого по 11-й класс вернутся в школы и начнут учиться в обычном режиме.
Мэр добавил, что руководство образовательных учреждений должно «максимально строго» соблюдать меры эпидемиологической безопасности. Если в классе выявят хотя быть один случай коронавируса, весь класс на время переведут на дистанционный режим обучения.

«Все остальные ограничения продлеваются на неделю — до четверга, 21 января 2021 г», — говорится в сообщении.

Речь о вузах, колледжах, учреждениях дополнительного образования, спортивных школах, которые продолжат занятия на «удаленке» или останутся на каникулах.
В числе ограничений, действие которых решено было продлить, — запрет на работу ночных клубов, баров, ресторанов и других заведений с 23.00 до 06.00, веденный в ноябре 2020 года из-за роста числа заражений коронавирусом.
Столичный мэр при этом пояснил, что за неделю эпидемиологи прояснят ситуацию с «ковидом» в Москве и сделают прогноз на ближайшее будущее, что позволит принять взвешенные решения на более длительный срок.

«Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений», — отметил Собянин.

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Новости Москвы , Сергей Собянин
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