Собянин анонсировал смягчение ограничений 

Он оценил эпидемиологическую обстановку в столице как неопределенную — ощутимого снижения уровня госпитализаций пока не произошло, однако рост заболеваемости остановился, а вакцинация набирает темп.

Градоначальник рассказал, что по этой причине было принято решение перевести с 18 января учащихся 1-11 классов к обучению в обычном режиме и разблокировать транспортные карты школьников, а все остальные ограничения продлить до 21 января.

«Почему именно на неделю? Ближайшие дни прояснят складывающуюся тенденцию. Если не произойдет ухудшения и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений», — сообщил он.

Собянин призвал москвичей быть максимально осторожными, соблюдать социальное дистанцирование, использовать средства защиты и не откладывать решение о вакцинации, а предприятия и организации — скрупулезно выполнять предписания санитарных врачей.

«Чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от вируса, тем быстрее город вернется к обычной жизни. Будьте здоровы!» — добавил он.