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Москва

Собянин анонсировал смягчение ограничений 

Артём Кульша 4 часа назад
Собянин анонсировал смягчение ограничений
Фото: РИА Новости
На следующей неделе власти Москвы рассмотрят возможность смягчения ряда ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил на своем сайте.
Он оценил эпидемиологическую обстановку в столице как неопределенную — ощутимого снижения уровня госпитализаций пока не произошло, однако рост заболеваемости остановился, а вакцинация набирает темп.
Градоначальник рассказал, что по этой причине было принято решение перевести с 18 января учащихся 1-11 классов к обучению в обычном режиме и разблокировать транспортные карты школьников, а все остальные ограничения продлить до 21 января.
«Почему именно на неделю? Ближайшие дни прояснят складывающуюся тенденцию. Если не произойдет ухудшения и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений», — сообщил он.
Собянин призвал москвичей быть максимально осторожными, соблюдать социальное дистанцирование, использовать средства защиты и не откладывать решение о вакцинации, а предприятия и организации — скрупулезно выполнять предписания санитарных врачей.
«Чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от вируса, тем быстрее город вернется к обычной жизни. Будьте здоровы!» — добавил он.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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