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Москва

Погода в Москве: коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Коммунальные службы Москвы мобилизовали из-за снегопада
Фото: РИА Новости
Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого в Москве снегопада в ночь на четверг. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение перевести коммунальные службы в режим повышенной готовности. Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и последующей уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов», — подчеркнул Петр Бирюков.

По его словам, до начала снегопада коммунальная техника приступит к проведению сплошной противогололедной обработки дорог, тротуаров, мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта.

«В соответствии с прогнозом погоды, в ночь на 14 января ожидается снегопад, его максимальная интенсивность придется на период с 3:00 до 9:00. Снег будет сопровождаться усилением ветра до 15 м/с, местами возможны метель и снежные заносы на дорогах, температура воздуха опустится до минус 18 градусов. Прирост снега за сутки может составить до 10 см», — уточнил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что для уборки выпавшего снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, будет организовано дежурство тягачей.

«Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам. Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации», — добавил Бирюков.

Заммэра призвал водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а горожанам быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили.
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Новости Москвы , Петр Бирюков
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