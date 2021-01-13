Коммунальные службы Москвы мобилизовали из-за снегопада

«В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение перевести коммунальные службы в режим повышенной готовности. Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и последующей уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов», — подчеркнул Петр Бирюков.
«В соответствии с прогнозом погоды, в ночь на 14 января ожидается снегопад, его максимальная интенсивность придется на период с 3:00 до 9:00. Снег будет сопровождаться усилением ветра до 15 м/с, местами возможны метель и снежные заносы на дорогах, температура воздуха опустится до минус 18 градусов. Прирост снега за сутки может составить до 10 см», — уточнил Бирюков.
«Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам. Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации», — добавил Бирюков.