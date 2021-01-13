Москва возглавила рейтинг городов с самыми большими пробками 

Столица России заняла первое место в мировом рейтинге загруженности дорог в 2020 году по версии нидерландской компании TomTom. Об этом сообщает РБК.

При этом в прошлогоднем рейтинге компании, занимающейся производством навигационных систем и составлением карт, Московская городская агломерация занимала шестое место.

В TomTom подсчитали, что в среднем каждый водитель терял в московских пробках 200 часов ежегодно. Больше всего в прошлом году дороги были загружены 25 декабря (на 97%). При этом апрель стал месяцем с самой лучшей дорожной ситуацией, благодаря ограничениям, введенным из-за пандемии коронавируса.

На втором месте рейтинга оказался город Мумбаи, третье и четвертое заняли Богота и Манила.

При этом в официальном Telegram-канале московского департамента транспорта отметили, что Москва восстановилась после локдауна быстрее, чем другие мировые столицы, а уровень загруженности дорог снизился, несмотря на рост числа автомобилей.

«Москва — лидер по пробкам, и на этот раз это хорошо. Всегда казалось, что пробки — плохой показатель. Но в ковидом 2020 году они говорят, скорее, об обратном: город не ставил свою жизнедеятельность на длинную паузу», — приводятся в сообщении слова руководителя экспертного центра «Пробок.нет» Александра Шумского.

Он отметил, что некорректно сравнивать скорость движения в городах, находящихся на локдауне, и города, живущего обычной жизнью.

«Надо признать, что рейтинг 2020 года совсем не транспортный, а вынужденный, с красивыми цифрами для цитат, но никак не данными для серьезного научного анализа», — отметил он.

«Рамблер» писал, что для предотвращения распространения коронавируса с 30 марта москвичам и жителям Подмосковья было разрешено покидать дома только в исключительных случаях. Позднее ограничения были сняты.