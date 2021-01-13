Собянин проверил готовность энергосистемы Москвы к морозам 

"Москва переживает в этом году настоящую зиму, кого-то это радует, кого-то нет. Но это, конечно, накладывает определенную ответственность и более сложные условия для коммунальщиков и энергетиков. Прошу доложить, как работают энергосистемы, как Мосэнерго работает", — сказал Собянин.

Как доложил мэру управляющий директор ПАО "Мосэнерго" Александр Бутко, система работает в штатном режиме. "Никаких проблем ни по основному оборудованию, ни по вспомогательному нет. Резервной мощности тепловой практически 50%, так что мы готовы к прохождению сильных морозов и к зиме как таковой", — заключил Бутко.

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков доложил мэру о работе коммунальных служб.

"Все работает в единой связке. Система Мосводоканала, система Мосгаза — они в повышенной готовности. Резервы есть и по газу порядка 30%, и по воде примерно половина есть резервов. Система жилищно-коммунального хозяйства, "Жилищник", "Автомобильные дороги" тоже приведены в готовность", — сказал Бирюков.

Он отметил, что в готовности находятся 1,5 тысячи аварийных бригад.

"Особое внимание уделили территории Троицкого Новомосковского округа, когда за каждой подстанцией закреплены генераторы, и в случае необходимости они туда выдвигаются", — сказал Бирюков.

Он также добавил, что городские службы готовы к тому, чтобы убирать снег, который в ближайшие сутки ожидается в столице. Системы отопления, по его словам, готовы к работе при температуре минус 20-25 градусов.

Кроме того, Собянин поздравил коллектив ТЭЦ с юбилейным годом в их работе. "Вашей ТЭЦ в этом году 80 лет исполняется, она введена была в 1941 году, накануне войны, и с тех пор всю важную службу, функцию городу, москвичам (выполняет — ред.). Очень хорошо, что за последние годы прошла серьезная модернизация станции, запущен новый парогазовый энергоблок, запущена сухая градильня, первая в Москве система шумоподавления, то есть вы занимаетесь и экологией, и надежностью обеспечения, в целом станция стала раза в полтора мощнее", — сказал Собянин, ответив, что ТЭЦ обеспечивает значительную часть города, 800 тысяч жителей.