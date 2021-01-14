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Погода в Москве: В начале следующей недели в Москве ожидается до минус 27 градусов 

РИАМО и ещё 11 52 минуты назад
В начале следующей недели похолодает до 27 градусов
Фото: Reuters
В Москве 18 января не ожидается осадков, а уже 19 января пойдет слабый снег и морозы будут усиливаться, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
На текущей неделе будут усиливаться холода, продолжит идти снег. 16 января в Москве ожидается минус 15 — минус 13 градусов, а 17 января — минус 17 — минус 15 градусов. Будет гололедица.

«Уже 18 января ночью ожидается температура воздуха от минус 27 — до минус 22 градусов, а днем — минус 20 — минус 15. 19 января будет минус 22 — минус 17, а днем минус 15 — минус 10 градусов», — говорится в сообщении.

Минувшей ночью в столичном регионе прошел снегопад, в Москве выпало до 10 миллиметров осадков, по области — 5-10 миллиметров.
Прирост снежного покрова составил 4-11 сантиметров. Высота снежного покрова в Москве достигла 30-34 сантиметров, по области — 21-35 сантиметров.
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Новости Москвы , Погода , Московская область
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