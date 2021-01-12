Реконструкцию моста в Московском зоопарке завершат в 2021 году

«В этом году мы завершим реконструкцию моста через Большую Грузинскую улицу, соединяющего старую и новую территории Московского зоопарка. Сегодня уже готовы опоры для пролётного строения, построены пешеходные сходы», — заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.