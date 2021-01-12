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Реконструкцию пешеходного моста в Московском зоопарке планируют завершить в 2021 году 

RT на русском 47 минут назад
Реконструкцию моста в Московском зоопарке завершат в 2021 году
Фото: РИА Новости
Реконструкцию пешеходного моста в Московском зоопарке собираются завершить в 2021 году.
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В этом году мы завершим реконструкцию моста через Большую Грузинскую улицу, соединяющего старую и новую территории Московского зоопарка. Сегодня уже готовы опоры для пролётного строения, построены пешеходные сходы», — заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Длина нового моста — 22 м, высота — 12 м.
Также проходит строительство дополнительного входа в зоосад со стороны станции метро «Баррикадная».
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