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Москва

Погода в Москве: Москвичей предупредили о гололедице 

Москва24 и ещё 1 53 минуты назад
Москвичей предупредили о гололедице
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Желтый уровень погодной опасности продлен в столице и области из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Синоптики предупредили о потенциально опасной погоде. Предупреждение будет действовать до 12:00 14 января.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что со среды температура в столичном регионе начнет снижаться. В четверг, по его словам, в Москву ворвутся холодные воздушные массы: ожидаются сильный снег и усиление ветра до 17 метров в секунду.
Синоптик подчеркнул, что в выходные дневная температура составит -15… -20 градусов, в ночное время суток — от -19 до -24 градусов. По его словам, погода в столичном регионе находится под влиянием антициклона. Столичных водителей призвали в непогоду быть предельно аккуратными, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.
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Новости Москвы , Погода
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