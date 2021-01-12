От гриппа привились около 7,5 млн горожан

Москве от гриппа привились около 7,5 млн человек. Это 59,1% от всего населения города. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве с 4 по 10 января соответствует сезону. При этом наблюдается снижение заболеваемости среди детей.

Специалисты напоминают, что защищённость организма от респираторных инфекций будет значительно выше, если вакцинацию сочетать с профилактикой: сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, использовать маски в общественных местах, а также ограничить контакты с людьми, которые имеют признаки заболевания.