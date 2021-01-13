Технопарки построят на территории Новой Москвы 

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В Троицком и Новомосковском административных округах запланировали до 2035 года возвести 20 технопарков. Информация об этом появилась 11 января.

Руководитель Департамента развития новых территории столицы Владимир Жидкин рассказал, что сейчас в Новой Москве существуют десятки готовых объектов. На них в ближайшее время могут расположиться новые технопарки.

На сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы отметили, что общая площадь 20 будущих объектов может быть равна 12 миллионам квадратных метров.

Предложения организовать технопарки в Новой Москве поступили от девелоперов столицы.