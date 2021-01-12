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В Москве «разморозили» 17 долгостроев 

Российская Газета 2 часа назад
В столице «разморозили» 17 долгостроев
Фото: РИА Новости
В столице возобновлено строительство 17 зданий, которые ранее входили в реестр долгостроев. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Среди прочих долгостроев "разморожен" один самых знаменитых в городе — бывший океанариум на Поклонной горе, на месте которого строится жилой комплекс со спортивным центром и ТЦ. Также возобновят работы на Оршанской улице, где строят новый учебный корпус МАИ.
В общей сложности из реестра долгостроев был исключен 41 объект, а осталось в перечне 239 позиций.
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Новости Москвы , Сергей Левкин , МАИ
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