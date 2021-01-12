Мосгаз опубликовал график проверок оборудования в домах 

Ежегодно специалисты Мосгаза проводят плановое техническое обслуживание оборудования в газифицированных домах. График прихода специалистов опубликован на сайте предприятия.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Мосгаза, во время осмотра специалисты уделяют особое внимание состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. Во время проверок проводится инструктаж потребителей по газовой безопасности, в том числе по правилам эксплуатации газовых приборов.

"Эксплуатация газовых приборов сверх срока службы может привести к возникновению нештатных ситуаций, ответственность за которые несет гражданин", — отмечает заместитель главного инженера, начальник управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования АО "МОСГАЗ" Татьяна Киселева. В среднем в Москве ежегодно меняется в среднем 24 тысячи газовых плит и водонагревателей.