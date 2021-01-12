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Москва

Мосгаз опубликовал график проверок оборудования в домах 

Российская Газета и ещё 7 3 часа назад
Мосгаз опубликовал график проверок оборудования в домах
Фото: РИА Новости
Ежегодно специалисты Мосгаза проводят плановое техническое обслуживание оборудования в газифицированных домах. График прихода специалистов опубликован на сайте предприятия.
Как рассказали "РГ" в пресс-службе Мосгаза, во время осмотра специалисты уделяют особое внимание состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. Во время проверок проводится инструктаж потребителей по газовой безопасности, в том числе по правилам эксплуатации газовых приборов.

"Эксплуатация газовых приборов сверх срока службы может привести к возникновению нештатных ситуаций, ответственность за которые несет гражданин", — отмечает заместитель главного инженера, начальник управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования АО "МОСГАЗ" Татьяна Киселева. В среднем в Москве ежегодно меняется в среднем 24 тысячи газовых плит и водонагревателей.

Для того чтобы посмотреть дату проверки, нужно зайти на сайт. А потом ввести название улицы и номер дома. Для удобства указан округ, контактный телефон территориального подразделения Мосгаза.
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Новости Москвы , Татьяна Киселева
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