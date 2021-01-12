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Погода в Москве: Синоптик рассказал о морозах в Москве до минус 28 градусов 

Газета.Ru и ещё 1 45 минут назад
В выходные температура опустится до минус 28 градусов
Фото: ТАСС
В предстоящие выходные температура ночью в Москве может опуститься до — 28 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает НСН.
Он отметил, что таких холодов не было в столице минимум последние три года. Морозы ударят в середине января и продлятся до конца месяца. Они будут сопровождаться снегопадами, синоптик прогнозирует, что за неделю может выпасть треть месячной нормы осадков.
Столбики термометров на текущей неделе ночью покажут до — 20 градусов, днем — до — 15 градусов. В выходные в ночные часы ожидается мороз до -28-ми.
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Новости Москвы , Погода
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