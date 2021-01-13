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Минувшая ночь стала самой холодной с начала года в Москве 

РИАМО и ещё 8 1 час назад
Минувшая ночь стала самой холодной с начала года в Москве
Фото: ТАСС
В столице минувшей ночью было зафиксировано минус 12 градусов, что делает ее самой холодной с начала года, прошлой ночью столбики термометров опускались до минус 10,4 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В 07:00 на метеостанции ВДНХ было зафиксировано ровно минус 12 градусов. Это делает текущую ночь самой холодной с начала месяца», — сказала Позднякова.

Она добавила, что температура воздуха еще может опуститься, так как обычно самая низкая температура за ночь фиксируется в предрассветные часы.
В среду в Москве и Подмосковье ожидается морозная погода. Температура воздуха местами может опуститься до минус 15 градусов. Также прогнозируется небольшой снег.
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Новости Москвы , Новости регионов , Татьяна Позднякова , РИАМО , Московская область
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