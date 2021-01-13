Минувшая ночь стала самой холодной с начала года в Москве 

В столице минувшей ночью было зафиксировано минус 12 градусов, что делает ее самой холодной с начала года, прошлой ночью столбики термометров опускались до минус 10,4 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

«В 07:00 на метеостанции ВДНХ было зафиксировано ровно минус 12 градусов. Это делает текущую ночь самой холодной с начала месяца», — сказала Позднякова.

Она добавила, что температура воздуха еще может опуститься, так как обычно самая низкая температура за ночь фиксируется в предрассветные часы.

В среду в Москве и Подмосковье ожидается морозная погода. Температура воздуха местами может опуститься до минус 15 градусов. Также прогнозируется небольшой снег.