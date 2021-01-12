Три новых корпуса открылись в резервном госпитале в Сокольниках 

Три новых корпуса заработали в резервном госпитале, расположенном в конгрессно-выставочном центре "Сокольники". Там развернуто 625 коек, из них 18 для интенсивной терапии, говорится на портале мэра и правительства Москвы

Главный врач городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева Александр Митичкин рассказал, что дополнительные койки для больных коронавирусом развернули в соседних с госпиталем корпусах, где находился обсерватор.

"Это было наиболее логичным и оптимальным решением, поскольку в обсерваторе, который ранее располагался на этой территории, было практически все оборудовано для приема пациентов с COVID-19 — койки, индивидуальные системы подачи кислорода, автономная вентиляция и система очистки воздуха", — приводятся слова Митичкина в материале.

По его словам, корпуса оснастили современным диагностическим оборудованием, развернули дополнительную лабораторию, переоборудовали рабочие места для медиков.

Он добавил, что новые корпуса готовы к приему увеличенного потока пациентов с COVID-19, если возникнет такая необходимость.

В материале отмечается, что в корпусах есть три УЗИ-аппарата, которые позволяют проводить необходимые исследования, а также ставить катетер центральной вены под контролем УЗИ. Также там есть мобильный рентген-аппарат, с помощью которого можно проводить диагностику прямо у постели больного. Корпуса также оснащены 18 аппаратами ИВЛ и передвижным интраоперационным компьютерным томографом.

В конце ноября Сергей Собянин сообщил, что в столице насчитывается около 5 тысяч запасных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее мэр осмотрел резервный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на территории медицинского комплекса в Коммунарке. Для оказания помощи пациентам в медучреждении оборудовали 1,2 тысячи коек, из которых 300 коек отдали для реанимационного блока. В начале октября в Москве заработали два временных госпиталя. Один находится в ледовом дворце "Крылатское", другой — в конгрессно-выставочном центре "Сокольники". Также пациентов принимают в развернутых госпиталях на ВДНХ и Каширском шоссе.

В Москве за сутки госпитализировали 1 570 пациентов с коронавирусной инфекцией. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 425 человек.